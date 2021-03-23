Ситуація в місті нагадує італійську - медики і волонтери змушені обирати, кому допомогти в першу чергу.

Нова хвиля епідемії коронавірусу докотилася до Одеської області. Найважча ситуація склалася в Одесі, де в лікарнях давно не вистачає ліжко-місць, кисню і медиків. Тим не менш, карантин в місті систематично порушується.

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Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, за даними мерії, 22 березня в місті залишалося всього 28 вільних місць для хворих. Чиновники обіцяють за тиждень розгорнути ще 190 ліжок і забезпечити 82 місця киснем.

Як розповіла журналістам керівник БФ "Корпорація монстрів" в Одесі (фонд забезпечує хворих кисневими концентраторами) Катерина Ножевнікова, в лікарні зараз не беруть навіть людей з дуже низькою сатурацією. Викликати швидку складно, адже лікарі змушені час від часу їздити до пацієнтів, які задихаються, і давати їм подихати киснем.

Стверджується, що Одеса зараз нагадує Італію – медики і волонтери змушені обирати, кому допомогти в першу чергу, багато лікарень не приймають літніх людей, надаючи вільні ліжка молодшим пацієнтам.

За словами Ножевнікової, одного з літніх чоловіків швидка відмовилася забрати навіть при тому, що у нього була сатурація на рівні 30%.

"Лікарі і персонал опорних [лікарень] валяться з ніг, сімейні лікарі масово хворіють. Але ж медиків в магазині не купиш, їх просто немає", - розповіла волонтер.

Біля лікарень шикуються черги зі швидких, щоб "здати" пацієнтів, проте далеко не скрізь їх приймають.

"Мені днями довелося вистояти кілька годин, щоб у мене прийняли хворого. Місць немає і все. Одного виписали і тільки тоді у мене взяли людину", - розповів фельдшер Одеської швидкої Микола.

За його словами, ситуація погіршується з кожним днем.

"Диспетчери вже морально не витримують. Тому що дзвонять люди і просто плачуть, благають приїхати. Одна жінка каже, що у неї вже помер чоловік від коронавірусу, вона сама ледве вибралася, а зараз на межі життя і смерті Син. Вона просить: "дитинко, прийшли машину, Врятуйте мого сина. Я на колінах вас прошу", - розповідає фельдшер.

Як зазначає Катерина Ножевнікова, у одеської влади є проблеми у комунікації з населенням. Однак у нинішньому колапсі є вина і самих людей, які не бажають дотримуватися карантину.

Місцеві розповідають, що кожного ранку бачать у громадському транспорті літніх людей, які їдуть на базари. При цьому далеко не всі носять маски.

Однак набагато більше проблем створюють туристи. Кожні вихідні вулиці Одеси заповнюються гостями з Києва та інших міст, яким хочеться відпочити.

"Я пару раз підвозив компанії іноземців, які приїжджають сюди з Європи спеціально, щоб погуляти в клубах. Тому що у них давно жорсткий локдаун, вони втомилися, їм нудно. А у нас все відкрито, дискотеки, нічні клуби, готелі, паби. Гуляй - не хочу", - розповів одеський таксист Валерій.

За його словами, клуби і ресторани не закриються навіть після потрапляння області в червону зону карантину.

"Всі прекрасно знають, що якщо вікна закладу щільно зашторені або навіть замазані фарбою, всередині тусовка. Гостей запрошують через Viber або Telegram, дають спеціальний код, за яким вони проходять через чорний вхід. Точно так само і назад. Деякі вже перемістилися в заміські приміщення, на квартири. Бізнес як працював, так і працює", – сміється таксист.

Карантин в Одесі

Одеська область з 23 березня знаходиться у червоній зоні карантину - це означає застосування жорстких карантинних обмежень.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 11 476 осіб, зафіксовано 333 летальних випадки, 8044 пацієнти одужали, госпіталізували 2519 осіб. За добу в Україні померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом.

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Автор: Дмитро Захаров