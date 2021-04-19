Чиновники стверджують, що у дитини було багато супутніх захворювань, але причину смерті не уточнюють. У школі кажуть, що дівчинка і її мати були інфіковані коронавірусом.

В Одеській облдержадміністрації заперечують смерть 11-річної дівчинки від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявила директор департаменту охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації Наталія Одарій-Захарьєва.

«COVID-19 не підтверджено, у дівчинки було багато хронічних захворювань, в тому числі - ожиріння», - заявила чиновниця, але причину смерті не уточнила.

У прес-службі департаменту повідомили, що дитина страждала на ожиріння і ниркову недостатність, а коронавірусу у неї не було. При цьому, уточнити, від чого саме померла дівчинка, не змогли. Також у прес-службі не змогли уточнити УНІАН, чи ставився школярці діагноз COVID-19 раніше, наприклад, місяць тому або більше.

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«Це наразі вся інформація», - заявили в прес-службі.

Водночас, на сайті Чорноморської школи №2 ще 14 квітня було оприлюднено повідомлення про те, що у 11-річної Катерини Стасюк та її матері виявлено коронавірус, і сім'я дуже потребує матеріальної допомоги.

«Звертаємося до небайдужих людей з проханням про допомогу учениці 5-го класу нашої школи Стасюк Катерині. Дівчинка перебуває в Одеській обласній лікарні на діалізі. Зараз вона в реанімації. Ускладнення від COVID, вражені майже всі органи. Дитина в дуже тяжкому стані. Мама дівчинки також з коронавірусом», - зазначається у повідомленні.

Також оприлюднені банківські реквізити матері дівчинки і наголошується, що жінка одна виховує двох дітей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 квітня, в соціальних мережах з'явилася інформація про те, що від наслідків COVID-19 померла 11-річна жителька міста Чорноморськ Одеської області, а її мати досі перебуває в лікарні.

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Автор: Лариса Козова