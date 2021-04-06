За минулу добу в Україні заразились коронавірусом 13 276 людей.

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 13 276 осіб, зафіксовано 430 летальних випадків, 10 240 пацієнтів одужали, госпіталізували 2 545 осіб. Серед нових інфікованих 508 дітей та 338 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Читайте такожСтепанов розповів, чи запровадять в Україні загальнонаціональний локдаунДобовий показник захворюваності тримається на високому рівні. Кількість летальних випадків за добу наблизилася до антирекорду, він був зафіксований 2 квітня, тоді померло 433 пацієнти з коронавірусом.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1436), м. Київ (1432), Львівській (1105), Київській (889) та Харківській (878) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 769 164 особи, з них 1 362 379 одужали, летальних випадків — 35 017.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії напередодні зробили 91 978 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 41 512, методом ІФА — 21 279. Також зробили 29 187 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом за весь час в Україні провели майже 8,4 млн ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Нагадаємо, з 24 лютого в Україні триває вакцинація проти коронавірусу. Протягом 5 квітня щеплення зробили 12 856 людям. Найбільше щеплень за вчора зробили в Києві - 1710.

Загалом від початку вакцинальної кампанії першу дозу вакцини отримали 304 678 людей. Тільки 2 людини отримали 2 ін'єкції, тобто повністю завершили вакцинацію.

Вакцинація проводилася 132 мобільними бригадами та 619 пунктами щеплення. Станом на 5 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 413 561 особа.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко