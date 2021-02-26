Наразі найважча епідеміологічна ситуація спостерігається на заході України.

В Україні зараз спостерігається спалах захворюваності на коронавірус - зростає кількість госпіталізацій. Це стосується не лише західних областей, а й багатьох інших, в тому числі - Києва.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

Він також попередив, що хвиля захворюваності може дістатися з заходу України до інших областей.

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"Може, бо вже в Києві так само достатньо багато госпіталізацій. Судячи з тої інформації, яку доносять колеги з Олександрівської лікарні, то туди вже достатньо багато людей потрапило, буквально за останніх два тижні. Це вже мова йде про Київ, а про інші регіони наразі важко сказати. Було б, звичайно, ідеально, якби кожна область давала статистику, скільки людей госпіталізовано і ми б чітко бачили, що відбувається", - сказав він.

Коли буде спад захворюваності

Говорячи про покращення епідеміологічної ситуації, Жиравецький спрогнозував, що спад може наступити за місяць-півтора.

"Зараз, чесно кажучи, важко прогнозувати, бо ми ще не бачимо, чи буде більший пік, чи буде більше госпіталізацій, ніж 3 тисячі вдень. Але за логікою, це може тривати ще достатньо довго. Сам пік, звичайно, що 2-3 тижні максимум (триватиме, - ред). Далі буде спад. Але всі думають, що спад - це з 3 тисяч ми різко обвалюємось на 200 чи 300 госпіталізацій. Тут такого не буде. Швидше за все, хвиля опускатиметься повільно", - прогнозує він.

За словами медика, наразі статистика щодо госпіталізації хворих на коронавірус піднялася до рівня грудня.

Коронавірус в Україні: останні новини

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії "Oxford" і "AstraZeneca" (торговельна назва "CoviShield"). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".

24 лютого в Україні розпочалась вакцинація медичних працівників від COVID-19. У перший день вакцинації проти COVID-19 щеплення зробили 159 медпрацівникам.

За минулу добу кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні перевищила 8 тисяч.

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Автор: Юрій Годован