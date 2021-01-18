Минулого року було госпіталізовано 253 тисяч пацієнтів з коронавірусною хворобою.

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) протягом квітня-грудня 2020 року виплатила на лікування госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 понад 11 млрд грн, тобто майже 45 тис. грн в середньому на одного пацієнта.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

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Зазначається, що протягом квітня-грудня 2020 року було госпіталізовано 253 тис. пацієнтів з коронавірусною хворобою. У відділенні інтенсивної терапії перебувало майже 50 тисяч пацієнтів.

Частка госпіталізованих пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії протягом 2020 року, становила 19,6%.

За лікування цих пацієнтів НСЗУ виплатила понад 11 млрд грн, тобто майже 45 тис. грн в середньому на 1 пацієнта.

Також у НСЗУ зазначили, що кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 у грудні зменшилась на три тисячі у порівнянні з листопадом 2020 року. Так, у грудні було госпіталізовано 6 тис. пацієнтів. Ще 11,5 тис. продовжили розпочате у листопаді лікування.

Крім того, кількість пацієнтів, які були підключені до джерела кисню у грудні, зросла на 4 тис. у порівнянні з листопадом. Їх загальна кількість становила майже 50 тисяч. Це 69% від усіх пролікованих пацієнтів у грудні. У відділенні інтенсивної терапії медичну допомогу отримували понад 13 тис. пацієнтів. Це на 348 госпіталізованих більше, ніж у листопаді. Зросла у грудні й кількість пацієнтів, які потребували підключення до апарату ШВЛ - з понад 5 до понад 6 тисяч осіб.

Найбільше пацієнтів з коронавірусом у грудні госпіталізували у Києві - 6 тис. 298 осіб, а також у таких областях: Одеська - 4 тис. 139 осіб; Дніпропетровська - 3 тис. 869 осіб; Харківська - 3 тис. 617 осіб.

Коронавірус в Україні: що відомо

В Україні за минулу добу виявлено 3034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 163 тис. 716 осіб, померли - 20 тис. 869, одужали - 871 тис. 196.

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Автор: Костянтин Гончаров