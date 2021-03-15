В Україні вже заповнена майже половина ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за останній тиждень збільшилася кількість зайнятих хворими на COVID-19 ліжок інтенсивної терапії та наразі задіяно 1072 апарати ШВЛ, що є найбільшою кількістю від початку пандемії COVID-19.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він повідомив під час селекторної наради з питань запобігання поширенню COVID-19, що відбулась під головуванням президента Володимира Зеленського.

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Зокрема, Шмигаль зазначив, що за останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19. Якщо позаминулого тижня була заповнена третина місць, то зараз – майже половина: 2 тис. 212 із 4 тис. 694. Задіяних апаратів ШВЛ на сьогодні 1 тис. 072 – найбільша кількість від початку пандемії в Україні.

«Це підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворювання. На Івано-Франківщині відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки, але поки що область залишається серед «лідерів» за кількістю активних хворих – 17 тис. 994. Найбільше їх у Києві – 44 тис. 600. Серед антилідерів також Вінницька (15 тис. 133) та Чернівецька (14 тис. 220) області. Загалом в Україні станом на зараз 213 тисяч активних хворих», – сказав очільник уряду.

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в Україні було виявлено 6 тис. 792 нових хворих на COVID-19, серед яких 326 дітей та 109 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 467 тис. 548 осіб, одужали – 1 млн 226 тис. 007 особи, померли – 28 тис. 433.

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Автор: Костянтин Гончаров