Мешканець Чернівців каже, що інформації про вакцини сьогодні дуже мало.

Перший українець, у якого було підтверджено коронавірус - Олександр з Чернівців - дав пораду співгромадянам з приводу вакцинації.

Як пише "Сьогодні", чоловік каже, що не хоче згадувати події річної давності. Практично рік тому - 3 березня 2020-го - в Україні було зафіксовано перший випадок коронавірусної інфекції.

Читайте такожУ МОЗ запевняють, що медична система України готова до третьої хвилі епідемії коронавірусу

Сьогодні Олександр радить українцям вакцинуватися, попри розмови про явну або уявну небезпеку щеплень. Він також вважає, що держава занадто мало інформує людей про те, чому щеплення - це важливо.

"Можу сказати, що позитивно ставлюся до вакцинації, вважаю це необхідністю. Але визнаю, інформації про самі вакцини мало", - говорить він.

Коронавірус в Україні: інші новини за темою

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован