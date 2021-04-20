Водночас у трьох регіонах відсоток зайнятості ліжок для COVID-хворих у реанімації становить від 77% до 85%.

В Україні стабілізувалася епідемічна ситуація, спостерігається позитивна динаміка щодо рівня захворюваності та госпіталізацій з COVID-19.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, третя хвиля коронавірусної хвороби пішла на спад. У країнах ЄС фіксують зменшення кількості хворих та зниження рівня госпіталізації.

Зокрема, у Польщі на піку третьої хвилі (кінець березня) виявляли до 32 тисяч нових хворих, вчора – 7 тисяч. У Чехії (на початку березня) за добу інфікувались близько 13 тисяч, за вчора – 830 людей. В Італії місяць тому за день було до 23 тисяч нових хворих, сьогодні – 8,8 тисячі. Країни ЄС почали поступове послаблення карантинних обмежень.

За словами Радуцького, в Україні, як і в сусідніх країнах, також епідемічна ситуація стабілізувалася, спостерігається позитивна динаміка.

«Хоча у деяких регіонах досі небезпечним залишається рівень зайнятості ліжок у реанімації: у Харківській області – 85%, у Сумській – 78%, у Миколаївській – 77%. 13 регіонів країни залишаються у «червоній» зоні, три - у «жовтій», - зауважив парламентарій.

Коронавірус в Україні: останні дані

Протягом минулої доби в Україні було зафіксовано 8 тис. 940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії захворіли 1 млн 961 тис. 956 осіб, одужали 1 млн 499 тис. 752, померли 40 тис. 367.

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Автор: Костянтин Гончаров