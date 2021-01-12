Велика частина українців вже перехворіла на COVID-19, каже лікар.

В Україні, згідно з офіційною статистикою, спостерігається спад коронавірусу. Крім, того зменшилась кількість госпіталізацій хворих з COVID-19, у порівнянні з груднем 2020 року. Відтак, можна говорити, що друга хвиля коронавірусу потроху спадає.

Про це і ТСН.ua розповів головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

Читайте такожКоронавірус під час локдауну: інфекціоніст розповіла, коли можливий новий пік захворюваності в Україні

"Просто вже дійсно велика частина українців перехворіла, тобто вже повторних заражень менше. Ми думали, що пік другої хвилі припаде на кінець січня, а таке враження, що пік другої хвилі у нас був у середині, в кінці грудня, тоді у нас було найбільше госпіталізацій", - каже лікар.

На думку лікаря, наразі в Україні друга хвиля коронавірусу йде на спад.

"І якщо це так іде, то ми мали б плавно опускатися. Єдине, що ця друга хвиля як наростала довго, кілька місяців, і кілька місяців буде плавно спадати", - каже Тарас Жиравецький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні від початку пандемії жертвами коронавірусу вже стали понад 20 тисяч осіб.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН