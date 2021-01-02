Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі: статистика

За даними мапи поширення коронавірусу, з початку пандемії станом на 7:30 2 січня у світі вже інфікувалися 83 963 772 людини. При цьому 47 289 078 вдалось одужати, а 1 827 540 померли.

Найбільше хворих у США (20 128 709), Індії (10 286 709), Бразилії (7 700 578), Росії (3 153 960). Україна на 16 місці – між Іраном і Південною Африкою.

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

Після святкових вихідних станом на 2 січня в Україні коронавірус підтвердили всього у 5038 громадян. Учора, 1 січня, кількість виявлених випадків інфікування сягнула 9432, а одужань – понад 10 тисяч.

У Києві минулої доби коронавірус виявили у 293 осіб, семеро людей померли.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини на 2 січня

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Автор: УНІАН