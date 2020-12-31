Останні новини, пов'язані з пандемією COVID-19 в Україні та світі.

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, зачепила мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на ранок 31 грудня кількість виявлених заражень COVID-19 у світі від початку пандемії сягнула 82709354 випадків.

У всьому світі кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань зросла за добу до 1805035, одужали 46 733 442. До країн із 5 млн і більше зараженнями COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.

Коронавірус в Україні: останні дані МОЗ

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 9699 осіб, зафіксовано 209 летальних випадків, 11 803 пацієнти одужали.

Ситуація в деяких регіонах лишається складною, найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.

Коронавірус в Україні та світі: важливі новини на 31 грудня

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Автор: УНІАН