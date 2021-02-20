Першими вакцину отримають 7 областей країни, решта - отримають свої дози вакцини на наступний день.

Заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав регіони, які першими отримають вакцини від коронавірусу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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«Організаційно ми готові до прибуття будь якого типу та кількості вакцин. Спільно з регіональними координаторами провели нараду щодо узгодження останніх штрихів внутрішньообласної логістики. Також сьогодні провели окремий селектор з обласними складами щодо особливостей обліку та відпуску імунобіологічних препаратів», - повідомив Ляшко.

За його словами, МОЗ спільно з регіонами має чіткий план, який дозволяє відразу після прибуття вакцини розвозити її до обласних складів 11 машинами одночасно: 7 областей (Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та м. Київ) отримають вакцину в день розвезення, інші - наступного дня.

Також Ляшко повідомив, що завтра відвідає Чернігівську область, щоб наочно переконатись у готовності складу, мобільної бригади та лікарні, працівників якої будуть вакцинувати першими.

За його словами, мобільні бригади вже знають, яка кількість вакцин, у який заклад охорони здоров'я їм потрібна буде для проведення щеплення всіх охочих у даній лікарні.

Оскільки медичні працівники будуть задіяні протягом усієї вакцинальної кампанії, то Національна служба здоров’я України (НСЗУ) буде укладати договори із чітко визначеними медзакладами, які відповідають всім вимогам для проведення щеплень проти COVID-19, та сплачуватиме їм за надані послуги. Це передбачено у Програмі медичних гарантій на 2021 рік в окремому пакеті вакцинації від COVID-19, додав заступник глави МОЗ.

У перший місяць для забезпечення готовності до проведення вакцинації роботи НСЗУ виплачуватиме 8 тис. грн на одну мобільну команду медиків. Далі медичний заклад отримуватиме доплату за фактичну кількість щеплених осіб – 25 грн за першу дозу введеної вакцини і 60 грн за другу.

Дані про вакцинацію будуть вноситися до електронної системи охорони здоров’я, і тільки на підставі цієї інформації НСЗУ оплачуватиме фактично надані послуги, наголосив Ляшко.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вакцинацію в Україні планували розпочати з середини лютого. Під час першого етапу планують робити щеплення медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцину виробництва Pfizer/BionTech під час першої хвилі розподілу. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцини.

Планувалося, що вакцинація в Україні почнеться саме препаратом Pfizer/BionTech.

Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

Крім того, 30 грудня 2020 р. Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу.

Нині в Україні розпочався процес реєстрації вакцин від COVID-19 від Pfizer-BioNTech, Oxford/AstraZeneca та Sinovac Biotech.

Нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що вакцина від коронавірусу має прибути в Україну на вихідних або на початку наступного тижня. Мова йде про вакцину компанії AstraZeneca.

Глава МОЗ Максим Степанов полетів в Індію, щоб домовитися про нові поставки COVID-вакцини, а також проконтролювати відправку першої партії.

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Автор: Вікторія Токарєва