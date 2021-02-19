Степанов проконтролює на місці відправлення першої партії вакцин до України.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів з Києва у індійський Пуне, щоб проконтролювати відправку партії вакцин від коронавірусу.

Про це він сам повідомив у Facebook.

В Індії він також буде домовлятись про постачання до України вакцин від коронавірусу.

"Київ-Дубай-Делі-Пуне. Через 17 годин буду в пункті призначення – Пуне. Готуємось до перемовин з найбільшим виробником вакцин у світі - Serum Institute of India. На жаль, пандемія буде світовою проблемою кількох наступних років. Розуміємо, що контрактувати додаткові обсяги необхідно вже зараз. Тому основне завдання - до вже законтрактованих 12 млн доз, досягти прямих домовленостей на поставку додаткових об’ємів вакцин Oxford/AstraZeneca та NovaVax в 2021-2022 році безпосередньо з виробником", - написав Степанов.

Він додав, що "відправлення першої партії проконтролює на місці. Важливість вантажу зобов’язує".

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Впродовж останніх тижнів представники МОЗ заявляли, що вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочнеться від 15 лютого. Але ще тоді попереджали, що можливі затримки.

У понеділок 15 лютого Степанов заявив, що "вакцина трошки затримується" і її варто очікувати 16 – 17 лютого. При цьому міністр запевнив, що процес відвантаження першої партії вакцин в Україну вже розпочався.

Очільник МОЗ заявив, що дату 15 лютого він називав ґрунтуючись на інформації про постачання вакцин. Але нині "виникли певні технічні проблеми логістичного характеру".

Тепер Максим Степанов розраховує, що вакцинація розпочнеться до кінця тижня.

Нагадаємо, що до кінця 2021 року Україна має отримати майже 2 мільйони доз вакцини Sinovac, 2 мільйони доз AstraZeneca і 10 мільйонів доз Novavax.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора