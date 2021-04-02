Максим Степанов стверджує, що причинами складного "постковідного синдрому" є мутований "британський" штам коронавірусу.

У двох областях України лабораторно підтвердили "південноафриканський" штам коронавірусу, а "британський" штам виявили в усіх регіонах.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов, пише Telegram-канал "Коронавірус у регіонах".

За його словами до 70% перехворілих на COVID-19 українців вимагають від трьох до шести місяців додаткової реабілітації.

Максим Степанов стверджує, що причинами складного "постковідного синдрому" є мутований "британський" штам коронавірусу і зневажливе ставлення деяких громадян до карантинних обмежень.

Ситуація з коронавірусом в Україні

За 31 березня в Україні зафіксовано 17 тис. 569 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 691 тис. 737 осіб, одужали - 1 млн 323 тис. 083, зафіксовано 33 тис. 246 летальних випадків.

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Автор: Олег Давигора