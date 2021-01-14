Понад 10 тисяч українців побороли смертельний COVID-19.

Станом на ранок 14 січня в Україні за добу коронавірус виявили у 7925 осіб, зафіксовано 162 летальних випадки, 10 192 пацієнта одужали. При цьому були госпіталізовані 2 229 пацієнтів.

Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Серед хворих 233 дитини і 345 медпрацівників.

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Добовий показник захворюваності незначно виріс. У порівнянні з вчорашнім днем в Україні зафіксували на більш ніж 1,5 тисячі нових випадків COVID більше - тоді було 6409 заражень.

В цілому в країні спостерігається зростання захворюваності четвертий день поспіль.

Разом з тим кількість тих, хто одужав за добу, знову перевищила число хворих. Така тенденція спостерігається шостий день поспіль.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Усього за вчора було проведено 54 265 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 33 349, методом ІФА - 20 916.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 138 764 особи, з них 837 063 одужали, летальних випадків — 20 376. Активними хворими залишаються 301 701 пацієнт.

Коронавірус у Києві: статистика станом на 14 січня

У Києві минулої доби виявили майже 800 хворих на COVID-19, 13 людей померли.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Теlegram-каналі.

«Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 794. 13 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 2 тис. 141 киянина», - зазначив він.

Кличко також повідомив, що загалом у столиці на сьогодні вже зареєстровано 120 тис. 186 підтверджених випадків COVID-19.

Серед виявлених минулої доби хворих: 453 жінки віком від 19 до 85 років, 325 чоловіків віком від 18 до 85 років, а також 10 дівчаток віком від 1 до 17 років та 6 хлопчиків від 3 до 15 років. Захворіли, зокрема, 24 медики.

До лікарень за добу госпіталізували 49 пацієнтів, інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 136, у Дніпровському — 126 та в Солом‘янському районі – 116 випадків», - поінформував мер.

Одужали за минулу добу 699 людей. Усього коронавірус подолали 45 тис 527 жителів Києва.

Коронавірус в Україні: що варто знати станом на 14 січня

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Автори: Вікторія Гордієнко, Інна Андаліцька