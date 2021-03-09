За минулу в Україні зафіксовано 3261 новий випадок COVID-19.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
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Це мінімальне число нових заражень з 22 лютого - тоді було 3206 випадків. 23 лютого — 4182, потім фіксувалося зростання захворюваності.
Зокрема, захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники.
Також за минулу добу госпіталізовано 1837 осіб, одужали - 975, летальних випадків зареєстровано 76, тестувань методом ПЛР за добу здійснено 13101.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1410061 особа, одужали - 1199229, летальних випадків зареєстровано 27204, ПЛР-тестувань проведено 7154442. Активними хворими залишаються 210 832 пацієнти.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409) та Львівській (351) областях та м. Київ (201).
Нагадаємо, днями в Україні розширили "червону" зону карантину - тепер там Івано-Франківська, Чернівецька, Одеська та Закарпатська області.
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