За минулий тиждень виявлено 44 тис. 620 нових випадків коронавірусної хвороби, що значно більше, ніж позаминулого.

В Україні ситуація із захворюваністю на COVID-19 залишається напруженою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

"Ми вважаємо, ситуація з COVID-19 достатньо напруженою. Кількість хворих, яка є, залишається на досить високому рівні і змушує нас триматися карантину. У нас залишився тиждень карантину з посиленими обмежувальними заходами. Давайте пройдемо цей тиждень, щоб потім почали поступово повертатися до більш комфортного життя в умовах карантину", - заявив Степанов. Коронавірус: важливо знати кожному Симптоми коронавірусу по днях, перебіг хвороби Чи хворіють діти коронавірусом, які при цьому у них симптоми Яка температура тіла найчастіше при коронавірусі Симптоми запалення легенів при коронавірусі Зник нюх - вірний симптом коронавірусу

За минулий тиждень в Україні виявлено 44 тис. 620 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

"На минулому тижні було виявлено 44 тис. 620 випадків захворюваності на COVID-19 загалом по країні. Водночас кількість ПЛР-тестувань у країні було за тиждень зроблено 182 тис. 437. У сімейних лікарів, окрім тестування безпосередньо, у яких повністю є засоби для тестування, крім проведення ПЛР-тестування у них є експрес-тести на антиген", - зазначив міністр.

Він нагадав, що окрім сімейних лікарів в Україні існує 2 тис. 373 пункти тестування.

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"За минулий тиждень було госпіталізовано 13 тис. 555 людей, це майже на півтори тисячі менше, ніж було позаминулого тижня. Так само у нас зросла кількість людей, які були виписані - 15 тис. 882 людини. І це більше, ніж було на позаминулому тижні", - додав Степанов.

Міністр закликав дивитися на сайті МОЗ адреси пунктів тестування і здавати аналізи в разі потреби.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за минулу добу виявлено 3 034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників. Померли 67 осіб, одужали – 5 236. Госпіталізовано 1 304 людей.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Леся Лещенко