Раніше стало відомо, що Київ отримає 42 тисячі доз вакцини із загальної партії, яку привезли в Україну.

У Києві ще не почали вакцинацію від COVID, оскільки станом на 15:00 вакцину столичним медикам ще не передали.

Про це повідомив регіональний координатор з вакцинації в Києві, начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк, пише РБК-Україна.

За його словами, препарати ще не привезли з центрального складу на київський склад.

"Ми очікуємо надходження вакцини на наш склад. Адже ми її не забираємо, нам її привозять. У МОЗ заявили, що сьогодні має бути поставка в сім регіонів. Київ серед них. Коли саме вона буде, не можу відповісти", - зазначив Животенюк.

Як пише "Сьогодні", планувалося, що кампанія вакцинації в Києві розпочнеться 24 лютого в Олександрівській лікарні та ще кількох медзакладах.

Однак вранці стало відомо, що вакцини не буде. Причини затримки не відомі.

"Можливо, вакцинація почнеться завтра", - повідомило "Сьогодні" джерело в лікарні.

Раніше стало відомо, що Київ отримає 42000 доз препарату Covishield із загальної партії, яку привезли в Україну.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Вчора, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

Сьогодні, 24 лютого в Україні почали робити щеплення від коронавірусу. Першим вакцинували лікаря-реаніматолога в Черкасах.

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Автор: Олександр Топчій