Дослідження проводитимуть соціологи та медики. До дослідження планується залучити близько 9 тис. громадян.

Міністерство охорони здоров’я найближчим часом планує провести дослідження щодо визначення кількості українців, які перехворіли на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина повідомив під час прес-конференції.

Він зазначив, що таке дослідження проводитиметься за участі соціологів та медиків за принципом екзит-полу.

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«Щодо SARS-CoV-2: найближчим часом планується проведення сероепідеміологічного дослідження таким чином, щоб встановити наявність антитіл до SARS-CoV-2. Це дозволить епідеміологам знати, яка кількість людей стикнулась з інфекцією. Тобто наявність антитіл класу G (які виробляють після одужання після коронавірусної хвороби - УНІАН) у людини свідчить, що людина тим чи іншим чином стикнулася з інфекцією COVID-19. Можливо, вона перехворіла безсимптомно, а таких випадків досить багато є, як свідчить світова практика. Можливо, що людина не зверталась до лікаря, і цей випадок захворювання пройшов повз систему епіднагляду. Але, провівши дослідження, ми зможемо реально розуміти, який відсоток населення стикнувся з коронавірусом, і оцінити реальну картину по захворілих», - сказав Родина.

За його словами, підготовка дослідження перебуває вже на фінальній стадії, визначено, яким чином воно проводитиметься.

Родина поінформував, що орієнтовна вибірка респондентів здійснюватимуться за списками виборців.

«Обирається домогосподарство, туди виїжджає мобільна бригада, яка складається з соціологів і медичних працівників. Це не обов’язково для людини, тільки якщо вона бажає брати участь в такому опитуванні. Якщо згодна, то відповідає на певне опитування соціологів, дає інформаційну згоду, здає кров», - пояснив керівник ЦГЗ.

Він зазначив, що люди мають бути зацікавлені в участі в такому дослідженні, оскільки отримають результати аналізів на антитіла до коронавірусу.

«Кількість респондентів передбачається десь близько 9 тис. Потім дані домогосподарств опрацюють. Оскільки це рандомна вибірка, то вона може бути екстрапольована на всю територію України», - додав Родина.

Він підсумував, що таким чином епідеміологи зможуть дізнатися, скільки українців мають антитіла до SARS-CoV-2.

Коронавірус в Україні: останні дані

За даними МОЗ, під час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 1 млн 504 тис. осіб, одужали – 1 млн 244 тис. 190 осіб, померли – 29 тис. 253 людей, проведено ПЛР-тестувань – 7 млн 520 тис. 147.

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Автор: Інна Андаліцька