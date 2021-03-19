За словами глави Київської обласної державної адміністрації, ситуація у регіоні критична.

У Київській області з 21 березня посилюють карантинні заходи.

Читайте такожДепутат Ради заявила, що вже втретє захворіла на COVID-19 (відео)Про повідомив глава Київської обласної державної адміністрації Василь Володін під час брифінгу.

Рішення було прийнято під час позачергового засідання обласної комісії ТЕБ і НС.

"У разі поліпшення показників протягом тижня, ми зможемо повернутися до цього питання і скоротити обмеження. Поки ситуація, на жаль, критична. Просимо поставитися з розумінням", - відзначив він.

З 21 березня до 9 квітня на території області забороняється:

перевезення пасажирів автомобільним транспортом в кількості понад 50% місць для сидіння;

проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну людину;

прийом відвідувачів в барах, кафе, ресторанах, крім адресної доставки і на винос;

робота ТРЦ і дитячих розважальних центрів, крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії та торгівлі квітами. Максимальна кількість відвідувачів повинна не перевищувати не більше 1 покупця на 20 квадратних метрів приміщення;

робота непродовольчих магазинів, крім адресної доставки і на винос;

робота установ культури, басейнів. Проведення масових заходів, крім офіційних;

робота непродовольчих ринків та ярмарків;

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби;

відвідування закладів освіти, крім дитсадків та учбових закладів учнями 1-4 класу.

Локдаун у Києві

У Києві з 20 березня запроваджується жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу. За словами Кличка, локдаун в Києві запроваджується на три тижні - до 9 квітня.

Карантин у Києві з 20 березня до 9 квітня: заборони і обмеження Заборонено Обмеження Дозволено Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів Заборонена робота ТРЦ Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії Заборонене проведення людних релігійних богослужінь Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе Працюватимуть дитячі садочки Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних) Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50% Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу

На час дії жорстких обмежень у столиці буде заборонено:

робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська