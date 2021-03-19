У Київській області з 21 березня посилюють карантинні заходи.
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Рішення було прийнято під час позачергового засідання обласної комісії ТЕБ і НС.
"У разі поліпшення показників протягом тижня, ми зможемо повернутися до цього питання і скоротити обмеження. Поки ситуація, на жаль, критична. Просимо поставитися з розумінням", - відзначив він.
З 21 березня до 9 квітня на території області забороняється:
- перевезення пасажирів автомобільним транспортом в кількості понад 50% місць для сидіння;
- проведення релігійних богослужінь, якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну людину;
- прийом відвідувачів в барах, кафе, ресторанах, крім адресної доставки і на винос;
- робота ТРЦ і дитячих розважальних центрів, крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії та торгівлі квітами. Максимальна кількість відвідувачів повинна не перевищувати не більше 1 покупця на 20 квадратних метрів приміщення;
- робота непродовольчих магазинів, крім адресної доставки і на винос;
- робота установ культури, басейнів. Проведення масових заходів, крім офіційних;
- робота непродовольчих ринків та ярмарків;
- робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби;
- відвідування закладів освіти, крім дитсадків та учбових закладів учнями 1-4 класу.
Локдаун у Києві
У Києві з 20 березня запроваджується жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу. За словами Кличка, локдаун в Києві запроваджується на три тижні - до 9 квітня.
|Заборонено
|Обмеження
|Дозволено
|Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали
|Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу
|Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів
|Заборонена робота ТРЦ
|Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос
|Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії
|Заборонене проведення людних релігійних богослужінь
|Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе
|Працюватимуть дитячі садочки
|Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних)
|Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом
|Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50%
|Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях
|Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять
|Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання
|Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу
На час дії жорстких обмежень у столиці буде заборонено:
- робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
- робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
- присутність глядачів на спортивних змаганнях.
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