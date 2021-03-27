Степанов наголосив, що зараз дуже важливо дотримуватися карантинних обмежень.

Уряд може зупинити транспорт, якщо ситуація з пандемією COVID-19 почне "виходити з-під контролю".

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє ТСН.

"Якщо ситуація буде виходити з-під контролю, то окремим рішенням уряду ми можемо зупинити транспорт. Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник", - заявив міністр.

Степанов наголосив, що зараз дуже важливо дотримуватися карантинних обмежень.

"Ми обговорюємо питання локдауну. Але ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом", - сказав він.

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Коронавірус в Україні

В Україні за 25 березня було зареєстровано 18 тис. 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 614 тис. 707 осіб, одужали 1 млн 290 тис. 158 осіб, летальних випадків було зареєстровано 31 тис. 461. ПЛР-тестувань усього провели 7 млн 889 тис. 544.

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Автор: Олег Давигора