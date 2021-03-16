Олег Рубан наголосив на відсутності контролю за дотриманням обмежень, які наразі діють.

Голова Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан прокоментував можливе посилення карантинних обмежень у столиці через зростання показників захворюваності на COVID-19.

Читайте також"Британський" штам коронавірусу виявили ще у двох регіонах України - МОЗЯк пише «24 канал», Рубан наголосив на відсутності контролю за дотриманням обмежень, які наразі діють.

«Для того, щоб карантинні обмеження реально діяли, треба серйозно контролювати, як їх дотримуються. Наразі ми бачимо, що протиепідеміологічні заходи не працюють», – зазначив він.

«Якби існував контроль, а всі дотримувались обмежень, у посиленні карантину не було б сенсу», – додав чиновник.

Як повідомлялося, напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав Київ та Вінницьку область посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень у зв'язку із наближенням до «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

Коронавірус в Україні: статистика

В Україні за минулу добу підтвердили 9642 нових випадки коронавірусної хвороби.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (1065), м. Київ (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.

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Автор: УНІАН