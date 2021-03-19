За словами міністра, на Прикарпатті протягом тижня фіксується "повна стабілізація ситуації".

Мобільний госпіталь з Івано-Франківської області за необхідності найближчим часом може бути перенесений в інше місце, у тому числі в Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час Години запитань до уряду в парламенті.

Народний депутат України Михайло Радуцький зазначив, що передбачалося розгорнути 4 мобільні госпіталі в різних регіонах України, та додав, що вони не були розгорнуті.

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У відповідь Степанов сказав, що мобільний госпіталь розгорнули в Івано-Франківській області. "Там уже майже протягом тижня ми фіксуємо повну стабілізацію ситуації. І впевнений, що найближчим часом ми зможемо його перевести в інше місце, у тому числі до Києва, якщо це знадобиться", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 20 березня запроваджуються жорсткі карантинні обмеження, наближені до епідемічних обмежень "червоної зони". Вони діятимуть три тижні - до 9 квітня включно.

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Автор: Надя Пришляк