За словами медиків, багатьом пацієнтам відмовляють у госпіталізації, тому що класти їх нікуди.

У Миколаєві в лікарнях закінчуються місця, хворих з коронавірусом кладуть у коридорах і столових медустанов, лікарів і персоналу не вистачає. Влада зважилася на посилення карантинних обмежень.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

За словами начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірини Шамрай, з 1 березня в місті на COVID-19 захворіли 3 тис. людей.

"У грудні минулого року в пік захворюваності було 8 тис. Тобто ми бачимо, що йдемо до зростання захворюваності", – зазначила Шамрай.

За офіційними даними, ситуація в лікарнях, де лікують коронавірус, не критична – в середньому вони завантажені на 84%, 60% пацієнтів перебувають на кисні. Однак, за інформацією ЗМІ, місць для пацієнтів майже не залишилося.

Зокрема, директор міської лікарні №1 Валерій Молодцов повідомив журналістам, що в установі вже майже повна завантаженість і пацієнтів справді кладуть у коридорах.

"Це тимчасово, упродовж доби їх переводять до палат на місце тих, хто виписався. У день до нас надходить приблизно 25 осіб, це багато", – пояснив Молодцов.

Читайте такожСтало відомо, в яких випадках потрібно носити захисні маски на вулиці: ЗМІ розкрили деталі постанови КабмінуУ міській лікарні №5 пацієнти також уже лежать у коридорах, оскільки в палатах не вистачає місць. В лікарні №3 інфікованих розміщують у їдальнях. За даними журналістів, тут також проблема з лікарями: чимало з них звільнилися ще на початку пандемії, а частина хворіє. Внаслідок цього на 100 пацієнтів тут припадає лише три лікарі.

"Ніхто не очікував, що коронавірус так швидко почне поширюватися. Людей везуть і везуть, а палати ж не гумові. Нам сказали розставляти ліжка навіть у їдальнях, бо дівати людей нема куди. Дуже багато важких хворих, яким необхідний кисень", - розповіла медсестра третьої лікарні.

Лікарка на ім'я Вікторія, що працює в одній з лікарень Миколаєва, повідомила журналістам, що з осені в медустановах міста в принципі нічого не змінилося.

"Кисню як не вистачало, так і не вистачає. Ніхто нічого не робив. У реанімаціях люди досі так само б'ються за кисень. Вони навіть не розширили відділення для СOVID-19, практично нічого не відкрили. Люди в прямому сенсі лежать на підлозі, ліжок теж не вистачає, хоч з дому розкладачку принось. Медики хворіють, тому працювати доводиться набагато більше, часом цілодобово з лікарні не йдеш. Це пекельна робота, вже другий рік пішов, а нічого не змінилося", - розповіла Вікторія.

За словами медика, багатьом хворим людям просто відмовляють у госпіталізації, тому що класти їх нікуди.

Читайте також"Домінують важкі і дуже важкі форми": лікар розповіла про критичну ситуацію з COVID-19 в Україні"Літніх людей намагаються не брати, адже за ними ще й нема кому доглядати, нянечок і медсестер мало. Прагнуть брати молодших і дітей, їх зараз стало набагато більше, ніж восени", - зазначила лікарка.

Також у Миколаєві спостерігається проблема з сімейними лікарями. Частина з них хворіють, і пацієнти не можуть додзвонитися, щоб отримати лікування або направлення на аналізи.

"У нас сімейна лікарка захворіла, друга теж щойно злягла. Мені потрібно було отримати направлення на ПЛР-тест і взяти лікарняний, але дати це нема кому. Всі завантажені, в поліклініці не проштовхнутися. Це просто якесь пекло", - розповіла журналістам пенсіонерка Ганна Ковальчук.

Міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич визнав, що "ситуація дуже погана".

"Тому що зараз ми розташовуємо людей в коридорах. Це відбувається у всіх лікарнях і навіть в реанімаціях", - зазначив Сінкевич.

Він також підтвердив, що в лікарнях лікуються багато людей молодого віку і дітей.

Обмежувальні заходи в Миколаєві

У Миколаєві вже оголосили про частковий локдаун, однак область поки що не оголошена "червоною". З 24 березня до 4 квітня тут будуть заборонені:

робота закладів культури (кіно, театрів, музеїв, концертних залів);

робота ТРЦ, за винятком аптек і магазинів, які торгують продуктовими товарами та побутовою хімією;

робота ярмарок вихідного дня;

проведення богослужінь, якщо не дотримується норма одна людина на 10 кв м;

проведення масових і спортивних заходів, присутність глядачів на змаганнях.

При цьому кафе і ресторани зможуть працювати на винос і доставку, а перукарні будуть працювати за записом. Спортзали функціонуватимуть без групових занять. Дитячі садки залишаться поки відкритими, а школярі навчатимуться віддалено. Усі бюджетні організації повинні перейти на дистанційну роботу, аналогічні рекомендації також і для бізнесу.

Транспорт у місті поки працюватиме, однак за умови дотримання обмежувальних заходів.

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Автор: Катерина Комолова