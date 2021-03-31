У деяких областях нині ситуація із захворюваністю коронавірусом стабілізувалася, наголосив Ляшко.

В Україні не всі області потребують введення локдауну через коронавірус. У деяких областях фіксують покращення ситуації, оскільки вони посилили карантин раніше.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Мокрик по живому" на Hromadske.

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За його словами, Івано-Франківська та Закарпатська області ввели суворі обмеження значно раніше, що допомогло їм стабілізувати ситуацію.

Також покращення нині є у Чернівцях, а у Житомирській області, де також оперативно посилили карантин, відбулося зростання хворих. Тому туди поїде перевірка. Статистика покращується в Києві.

"Для Івано-Франківської області запізно, бо вони зробили це раніше. Така сама ситуація в Закарпатській області", – висловився Ляшко.

Заступник голови МОЗ додав, що наразі також не потребують локдауну Херсонська, Кіровоградська, Черкаська області.

"Якщо будуть дотримуватися карантинні обмеження, якщо не будемо бачити, те що нині є в приміських потягах, наприклад, у транспорті в Києві, то це також повинно дати результат. Якщо будемо нехтувати, то система охорони здоров'я рано чи пізно, але дасть збій. Локдаун не запроваджується, бо ми ввели адаптивний карантин", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Віктор Ляшко пояснив, що в Україні наразі потреби в локдауні немає, оскільки система охорони здоровʼя дає раду з кількістю хворих на коронавірус. Навіть за зростання до 24 тисяч інфікованих на добу лікарням вдасться впоратися.

Карантин в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко