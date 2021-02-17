В Україні немає обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу. Наприкінці січня Центр громадського здоров'я направив зразки до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Німеччині, але відповіді поки що немає.
Про це повідомив у Facebook голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
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Радуцький зауважив, поки Україна чекає результатів аналізів з Німеччини, ми перебуваємо у так званій "сірій зоні".
Те, чи є в Україні мутовані версії коронавірусу знати важливо, адже це потрібно для прогнозування ефективності вакцинації.
“Водночас ситуація з поширенням "британського" та "південноафриканського" штамів вірусу вкрай напружена. Особливо турбує те, що ефективність вакцинування пацієнтів з мутаціями вірусу нижча, ніж громадян з більш традиційними штамами”, - наголосив Радуцький.
Так, за словами Радуцького, питання наявності в Україні сучасної лабораторії все більш загострюється.
"Міжнародні партнери підтвердили, що Україна отримає обладнання та реагенти для лабораторії в межах співпраці ЦГЗ та американської CDC", - зауважив депутат.
Мутації коронавірусу: що відомо
- Новий штам вірусу виявили в ПАР в середині грудня.
- Тоді ж іншу небезпечну мутацію коронавірусу також виявили в Великій Британії. Заразність цього штаму приблизно на 50% вище відомих раніше варіантів SARS-CoV-2. Так, мутація дозволяє коронавірусу легше проникати в здорові клітини і міцніше утримуватися в них.
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