Радуцький зауважив, поки Україна чекає результатів аналізів з Німеччини, ми перебуваємо у так званій "сірій зоні".

В Україні немає обладнання для виявлення нових штамів коронавірусу. Наприкінці січня Центр громадського здоров'я направив зразки до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я в Німеччині, але відповіді поки що немає.

Про це повідомив у Facebook голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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Радуцький зауважив, поки Україна чекає результатів аналізів з Німеччини, ми перебуваємо у так званій "сірій зоні".

Те, чи є в Україні мутовані версії коронавірусу знати важливо, адже це потрібно для прогнозування ефективності вакцинації.

“Водночас ситуація з поширенням "британського" та "південноафриканського" штамів вірусу вкрай напружена. Особливо турбує те, що ефективність вакцинування пацієнтів з мутаціями вірусу нижча, ніж громадян з більш традиційними штамами”, - наголосив Радуцький.

Так, за словами Радуцького, питання наявності в Україні сучасної лабораторії все більш загострюється.

"Міжнародні партнери підтвердили, що Україна отримає обладнання та реагенти для лабораторії в межах співпраці ЦГЗ та американської CDC", - зауважив депутат.

Мутації коронавірусу: що відомо

Новий штам вірусу виявили в ПАР в середині грудня.

Тоді ж іншу небезпечну мутацію коронавірусу також виявили в Великій Британії. Заразність цього штаму приблизно на 50% вище відомих раніше варіантів SARS-CoV-2. Так, мутація дозволяє коронавірусу легше проникати в здорові клітини і міцніше утримуватися в них.

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Автор: УНІАН