Лікар наголосив, що легше коронавірус переносять ті, кого госпіталізували на 4-6 день хвороби.

У Львівській області коронавірусом у важкій формі все частіше хворіють молоді люди. Також зараз збільшилась тривалість лікування хворих на COVID-19.

Про це у ТСН.ua розповів директор Львівської обласної інфекційної лікарні, головний інфекціоніст Львівщини Сергій Федоренко.

"У нас на стаціонарному лікуванні перебуває 235 хворих. Лікарня повністю завантажена. З них - 9 хворих перебуває у відділенні інтенсивної терапії, у реанімації. Шестеро - на апаратах ШВЛ. Впродовж останніх трьох тижнів вік пацієнтів помолодшав. Наймолодшому пацієнту, який продовжує у нас лікуватися, всього лише 20 років. Далі - є 23-річний та 27-річний пацієнти. Решту - від 40 до 65 років. Є кілька пацієнтів віком 80-82 роки, але їхня частка становить всього лише 3% від загальної кількості хворих", - пояснив медик.

Головний лікар Львівської інфекційної лікарні також додав, що найкраще коронавірус переносять ті хворі, які вчасно звернулись за допомогою до медиків.

Читайте такожУ Львові планують розгорнути 700 додаткових місць для хворих на коронавірус

"Хворі на лікування до нас надходять на 7-8 день хвороби. Є ще такі, котрих госпіталізували на 10-12 день. Ті, кого госпіталізовують після 12 дня хвороби, перебувають у важкому стані. Там важкий перебіг хвороби з гіршими медичними прогнозами. Ті ж кого, госпіталізували на 4-6 день хвороби переносять коронавірус краще. Також їх вдається швидше вилікувати", - наголосив Сергій Федоренко.

Крім того, зараз збільшився термін лікування хворих на COVID-19.

"Термін лікування хворих також збільшився. Це - пов'язано зі зміною клінічної картини перебігу хвороби. Здебільшого - це становить 14-15 днів перебування у лікарні. У тяжких випадках - лікування затягується до 30 днів. Таких випадків є не багато, але, на жаль, вони трапляються", - зазначив лікар.

Львівський медик додає, що хворі на важку форму коронавірусу мають високу температуру та на 80% знижену сатурацію.

"Хворі із важким перебігом мають такі симптоми, як-от: високу температуру, загальну інтоксикацію організму, виражену втому, біль у голові, біль в ділянці грудної клітки, кашель, задишку, млявість, зниження сатурації до 80%", - пояснив Сергій Федоренко.

Нагадаємо, у Львівській області розпочалась підготовка до третього етапу вакцинації.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко