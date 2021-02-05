Адміністрація нового президент Сполучених Штатів Джо Байдена готує нову стратегію вакцинації населення з урахуванням мутацій коронавірусу.
Про це повідомляє Сьогодні з посиланням на Politico.
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Науковці побоюються, що нові мутації COVID-19 можуть негативно позначитися на програмі боротьби з коронавірусом в США.
Нова стратегія вакцинації повинна бути представлена в США до кінця лютого. Вона включатиме змінені стандарти та нормативи проведення вакцинації, тестування та лікування пацієнтів з COVID.
Наразі експерти збирають дані про темпи поширення в США нових штамів коронавірусу.
Китайські вчені попередили, що мутації коронавірусу стали заразнішими на 10-70%. Однак поки немає свідчень того, що нові штами характеризуються більш високою смертністю серед хворих.
Мутація коронавірусу: що відомо
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