Експерти збирають дані про темпи поширення в США нових штамів коронавірусу.

Адміністрація нового президент Сполучених Штатів Джо Байдена готує нову стратегію вакцинації населення з урахуванням мутацій коронавірусу.

Про це повідомляє Сьогодні з посиланням на Politico.

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Науковці побоюються, що нові мутації COVID-19 можуть негативно позначитися на програмі боротьби з коронавірусом в США.

Нова стратегія вакцинації повинна бути представлена в США до кінця лютого. Вона включатиме змінені стандарти та нормативи проведення вакцинації, тестування та лікування пацієнтів з COVID.

Наразі експерти збирають дані про темпи поширення в США нових штамів коронавірусу.

Китайські вчені попередили, що мутації коронавірусу стали заразнішими на 10-70%. Однак поки немає свідчень того, що нові штами характеризуються більш високою смертністю серед хворих.

Мутація коронавірусу: що відомо

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Автор: УНІАН