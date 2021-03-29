Головний епідеміолог МОЗ Наталія Виноград запевнила, що всі вакцини від COVID-19 ефективні проти нових штамів коронавірусу, але виробники вакцин розглядають питання розробки вакцин, які будуть спрямовані проти мутованих вірусів.

На сьогодні в Україні циркулює понад 30 різних генотипів коронавірусу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград повідомила на прес-конференції.

Вона зазначила, що під час пандемії в країні повинні бути три дуже важливих компоненти: надання медичної допомоги, вірусологічний моніторинг та епідеміологічна складова.

"Щодо другої складової - вона не була зорганізована в Україні належно, тому дані по штамах – переважно ті, які ми попередньо отримували з-за кордону, куди здавалися зразки, й отримували із запізненням. Тепер уже в Україні налагоджено свої дослідження…», - зазначила Виноград.

При цьому вона додала, що на сьогодні в Україні циркулює, наскільки відомо вченим, понад 30 різних генотипів вірусів.

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Виноград сказала, що занесення в Україну різних штамів вірусу відбувається з різних територій, зокрема, африканського континенту та багатьох європейських країн. Вона додала, що в Україні також циркулює «британський» штам коронавірусу, який набагато швидше поширюється та уражає молодші вікові групи, спричиняє високу летальність.

Виноград зазначила, що мутований вірус часто не піддається впливу препаратів, які раніше використовувалися для лікування COVID-19.

Водночас вона наголосила, що вакцини мають діяти ефективно проти різних штамів коронавірусу.

Разом з тим, за словами епідеміолога, ефективність вакцини AstraZeneca набагато нижча, у порівнянні з вакцинами інших виробників, стосовно «нігерійського» штаму коронавірусу.

Виноград також зазначила, що виробники вакцин розглядають питання розробки вакцин, які будуть спрямовані проти мутованих вірусів.

Крім того, Виноград вважає, що поставлена в Україну китайська вакцина CoronaVac є досить ефективною. За її словами, в цій вакцині містяться всі чотири антигени, властиві для коронавірусу.

Епідеміолог додала, що CoronaVac розроблена за старою і надійною технологією.

«Ми свого часу щеплювалися такими вакцинами – з дитячого віку. Виробник - знаний у світі, там випускають багато вакцин, понад 30 років виробництво налагоджене за всіма міжнародними стандартами…», - сказала вона.

При цьому Виноград додала, що CoronaVac «добра тим, що ми знаємо її склад, стандартна, вона перевірена десятки років. І ми знаємо, що від неї чекати, як буде формуватися імунітет і які потенційно можуть бути реакції на її введення».

Епідеміолог зазначила, що її перевага в тому, що вона однодозна, тому при її введенні зникає ризик перевищення дози.

Виноград додала, що готова вакцинуватися саме CoronaVac, і заявляла про це ще два місяці тому.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз, наступна партія препарату очікується найближчими тижнями. Контрактом передбачено отримання Україною 1,9 млн доз CoronaVac.

Крім Китаю, вакцину CoronaVac використовують у 18 країнах світу.

Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

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Автор: Надя Пришляк