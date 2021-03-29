Лікар зазначила, що на сьогодні в Україні ще не пік ні по госпіталізації, ні по смертності.

Україна ще не досягла піку захворюваності по коронавірусу.

Про це заявила кардіолог Катерина Амосова в програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на каналі "Україна 24".

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"Це ще не пік ні по госпіталізації, ні по смертності. Основним показником є не кількість виявлених випадків, яка занижена, а саме кількість госпіталізацій. Вище 5 тис. госпіталізацій на добу - це абсолютний рекорд. За кількістю госпіталізованих пацієнтів на мільйон населення з підтвердженим ковідом Україна на третьому місці в Європі після Болгарії та Угорщини, і це ще ми не досягли піку. Це треба розуміти всім", - сказала вона.

Також лікар висловилася про колективний імунітет проти COVID-19.

"Мій прогноз - що у нас до літа буде створений природний колективний імунітет, але це буде ціною багатьох смертей", — сказала вона.

Раніше імунолог Вадим Арістов заявив, що в Україні буде ще не один карантин через коронавірус.

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Автор: Вікторія Гордієнко