За офіційними даними, нових мутацій вірусу в Україні немає.

В Україні вже можуть циркулювати нові, небезпечні штами коронавірусу - це допускається з огляду на зміну клінічної картини хворих.

Таку думку висловила головна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська, пише "Обозреватель".

"Офіційно поки що британського й інших особливо небезпечних штамів в Україні не виявлено. За даними Центру громадського здоров'я, у нас циркулює лінія В. Але у мене велика підозра, що якісь штами-таки циркулюють. Таку зміну клінічної картини пояснити тільки процесами адаптації мікро- і макроорганізмів дуже складно", – уточнила вона.

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Лікар уточнила: досі не всі надіслані на дослідження зразки повернулися до України, а лише їх четверта частина.

"Думаю, будуть відправляти ще. Можливо, на сьогодні ми поки не можемо виявити нові штами. Власне кажучи, як не виявили першого нульового пацієнта, хоча я про це навіть не мріяла. Коли немає служби – цього зробити неможливо. Перші пацієнти з'явилися в клініці раніше за виявленого першого хворого", – резюмувала Голубовська.

Нові штами коронавірусу: що відомо

Мутовані варіанти коронавірусу SARS-CoV-2 почали виявляти наприкінці 2020 року, коли вже розроблялися перші вакцини. У грудні у Британії знайшли два нових штами, один з них - в людей, які приїхали з Південної Африки.

У січні 2021 року новий штам виявили у чотирьох осіб, які в'їхали з Бразилії до Японії.

У лютому 2021-го англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що для виробництва і початку розповсюдження ефективних вакцин проти мутованих версій коронавірусу може знадобитися 6-9 місяців.

Через нові штами країни Європи продовжують запроваджувати нові карантинні обмеження.

У зразках перших хворих на COVID-19 з Китаю фахівці ВООЗ виявили 13 генетичних різновидів вірусу SARS-COV-2, що може означати його появу задовго до спалаху в Ухані.

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Автор: Юрій Годован