Міський голова Івано-Франківська - міста, яке перебуває в "червоній" зоні карантину, обурився запровадженими обмеженнями.
"Карантин по-українськи" - так він описав на сторінці у Facebook заходи, які вводять у низці регіонів. Під цим висловом він має на увазі наступне:
- Тролейбусом їздити не можна, але автобусам в режимі спецперевезення можна;
- Маленьким магазинам треба закритись, але у великих супермаркетах без відстані і з великим скупченням можна;
- Промисловому ринку на вулиці не можна працювати, а гірськолижним курортам можна;
- Комунальним садкам не можна працювати, але приватним якщо дуже треба можна;
- Ломбардам можна працювати, а капці продавати ні.
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"Такий карантин до одного місця і нічого не дає! Краще відмінити й дати людям працювати, а концентрувати зусилля на вакцинації та додаткових ліжках в медичних закладах! Резерви є, але хто б то слухав!!! Бо виглядає і місць не має і ще малий бізнес вб'ємо до кінця! Тому треба припиняти цей фарс у вигляді червоної зони, бо це імітація бурхливої діяльності!", - вважає мер Франківська.
Коронавірус на Прикарпатті
- За останню добу в Івано-Франківській області, яка перебуває в "червоній" зоні епідемічної небезпеки за рівнем поширення COVID-19, зафіксовано 502 нових випадки коронавірусної хвороби.
- В обласному центрі планують відкрити додатковий госпіталь для хворих на коронавірус.
- З 11 березня в місті припиняється рух тролейбусів.
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