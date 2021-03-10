У місті відзавтра обмежують роботу громадського транспорту.

Міський голова Івано-Франківська - міста, яке перебуває в "червоній" зоні карантину, обурився запровадженими обмеженнями.

"Карантин по-українськи" - так він описав на сторінці у Facebook заходи, які вводять у низці регіонів. Під цим висловом він має на увазі наступне:

Тролейбусом їздити не можна, але автобусам в режимі спецперевезення можна;

Маленьким магазинам треба закритись, але у великих супермаркетах без відстані і з великим скупченням можна;

Промисловому ринку на вулиці не можна працювати, а гірськолижним курортам можна;

Комунальним садкам не можна працювати, але приватним якщо дуже треба можна;

Ломбардам можна працювати, а капці продавати ні.

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"Такий карантин до одного місця і нічого не дає! Краще відмінити й дати людям працювати, а концентрувати зусилля на вакцинації та додаткових ліжках в медичних закладах! Резерви є, але хто б то слухав!!! Бо виглядає і місць не має і ще малий бізнес вб'ємо до кінця! Тому треба припиняти цей фарс у вигляді червоної зони, бо це імітація бурхливої діяльності!", - вважає мер Франківська.

Коронавірус на Прикарпатті

За останню добу в Івано-Франківській області, яка перебуває в "червоній" зоні епідемічної небезпеки за рівнем поширення COVID-19, зафіксовано 502 нових випадки коронавірусної хвороби.

В обласному центрі планують відкрити додатковий госпіталь для хворих на коронавірус.

З 11 березня в місті припиняється рух тролейбусів.

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Автор: Юрій Годован