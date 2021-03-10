В Івано-Франківську відзавтра припиняється рух тролейбусів.
Про це повідомив у Facebook міський голова Руслан Марцінків.
Відповідне обмеження пов'язано з карантином.
"Неприємні новини: є припис поліції на роботу тролейбусів. Мовляв, умови перевезення у них не відповідають вимогам карантину. Тож через зміни у постанові Кабінету міністрів України ми змушені зупинити тролейбусний рух у нашій міській громаді від завтра, 11 березня", - написав він.
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За словами чиновника, рух автобусів буде дозволено в режимі спецперевезень. Замість тролейбусів на рейси випустять автобуси, тому їх кількість на звичайних маршрутах зменшиться.
Спалах коронавірусу на Прикарпатті
За останню добу в Івано-Франківській області, яка перебуває в "червоній" зоні епідемічної небезпеки за рівнем поширення COVID-19, зафіксовано 502 нових випадки коронавірусної хвороби.
В обласному центрі планують відкрити додатковий госпіталь для хворих на коронавірус.
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