Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що мав на увазі, коли заявляв, що позбавлятиме невакцинованих хворих на коронавірус права лікуватися державним коштом.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Миколаївський міський голова пояснив, що виголошена напередодні заява з приводу вакцинації була його особистою думкою. Однак Сєнкевич вважає, що цю ідею потрібно закріпити на національному рівні. Оскільки лікування інфікованих у стаціонарі для держави обходиться дорого.
На його переконання, треба також позбавляти медичного страхування лікарів, які відмовляються щеплюватися від небезпечної недуги.
«Якщо людина нехтує власним здоров’ям – мені особливо, все одно. Але я не хотів би, щоб миколаївці та і будь-які українці з власних податків сплачували за лікування тих, хто заперечує вакцинацію і не хоче цього робити», – заявив мер.
Що сказав міський голова Миколаєва
2 березня Сєнкевич заявив, що жителі міста, які відмовляться від вакцинації проти COVID-19, будуть лікуватися своїм коштом, якщо заразяться коронавірусом.
"Або вакцинуйтеся, або готуйте гроші на лікування", - додав він.
У листопаді 2020-го Сєнкевич сам перехворів на коронавірус.
Вакцинація в Україні
Кабінетом міністрів установлено, що закупівлю вакцини від COVID-19 буде здійснювати міжнародна організація Crown Agents.
22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від коронавірусу, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Препарат для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на його використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.
23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.
24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників.
МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.
1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту України Володимиру Зеленському під час його перебування на Донбасі.
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