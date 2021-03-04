На його переконання, треба також позбавляти медичного страхування лікарів, які відмовляються щеплюватися.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що мав на увазі, коли заявляв, що позбавлятиме невакцинованих хворих на коронавірус права лікуватися державним коштом.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Миколаївський міський голова пояснив, що виголошена напередодні заява з приводу вакцинації була його особистою думкою. Однак Сєнкевич вважає, що цю ідею потрібно закріпити на національному рівні. Оскільки лікування інфікованих у стаціонарі для держави обходиться дорого.

На його переконання, треба також позбавляти медичного страхування лікарів, які відмовляються щеплюватися від небезпечної недуги.

«Якщо людина нехтує власним здоров’ям – мені особливо, все одно. Але я не хотів би, щоб миколаївці та і будь-які українці з власних податків сплачували за лікування тих, хто заперечує вакцинацію і не хоче цього робити», – заявив мер.

Що сказав міський голова Миколаєва

2 березня Сєнкевич заявив, що жителі міста, які відмовляться від вакцинації проти COVID-19, будуть лікуватися своїм коштом, якщо заразяться коронавірусом.

"Або вакцинуйтеся, або готуйте гроші на лікування", - додав він.

У листопаді 2020-го Сєнкевич сам перехворів на коронавірус.

Вакцинація в Україні

Кабінетом міністрів установлено, що закупівлю вакцини від COVID-19 буде здійснювати міжнародна організація Crown Agents.

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від коронавірусу, розроблену Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Препарат для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на його використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня у Києві щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield зробили міністру охорони здоров’я Максиму Степанову, а 2 березня – президенту України Володимиру Зеленському під час його перебування на Донбасі.

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Автор: УНІАН