Медики загубили одного з трьох інфікованих бразильським штамом: він зробив тест, проте не залишив жодних даних про себе.

В Англії ведуться пошуки людини, зараженої новим варіантом SARS-CoV-2, вперше виявленим у Бразилії.

Про це повідомляється на інформаційному сайті британської влади.

Розшукуваний невідомий — один з шести людей у Великобританії, в яких в лютому виявили штам P1. Він зробив тест, проте не заповнив реєстраційну форму, тому його особу не можуть встановити.

Влада просить вийти на зв'язок усіх, хто робив тест 12 або 13 лютого і досі не отримав результат, а також не заповнив анкету при здачі тесту.

Читайте такожЗеленський заперечує дозу індійської вакцини публічно, аби довести її якість-СтепановЩе два випадки були зафіксовані в англійському південному Глостерширі - вони пов'язані з подорожами до Бразилії. З пасажирами рейсу, що летів з бразильського Сан-Паулу через Цюрих і приземлився в Лондоні 10 лютого, також зараз зв'язуються, щоб провести тестування.

Троє інших хворих виявилися жителями Шотландії.

З середини лютого у Великобританії діє правило готельного карантину. Мандрівники, які прибувають до Англії з 33 країн, зокрема й з Бразилії, повинні пробути 10 днів в готелі на карантині. У Шотландії ж це правило стосується мандрівників з усіх країн.

Окрім того, всі прибулі до Великобританії повинні пред'явити владі негативний тест на COVID-19, зроблений максимум за 72 години до від'їзду.

Нові штами коронавірусу

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Переклад: Катерина Комолова