В Англії ведуться пошуки людини, зараженої новим варіантом SARS-CoV-2, вперше виявленим у Бразилії.
Про це повідомляється на інформаційному сайті британської влади.
Розшукуваний невідомий — один з шести людей у Великобританії, в яких в лютому виявили штам P1. Він зробив тест, проте не заповнив реєстраційну форму, тому його особу не можуть встановити.
Влада просить вийти на зв'язок усіх, хто робив тест 12 або 13 лютого і досі не отримав результат, а також не заповнив анкету при здачі тесту.
Читайте такожЗеленський заперечує дозу індійської вакцини публічно, аби довести її якість-СтепановЩе два випадки були зафіксовані в англійському південному Глостерширі - вони пов'язані з подорожами до Бразилії. З пасажирами рейсу, що летів з бразильського Сан-Паулу через Цюрих і приземлився в Лондоні 10 лютого, також зараз зв'язуються, щоб провести тестування.
Троє інших хворих виявилися жителями Шотландії.
З середини лютого у Великобританії діє правило готельного карантину. Мандрівники, які прибувають до Англії з 33 країн, зокрема й з Бразилії, повинні пробути 10 днів в готелі на карантині. У Шотландії ж це правило стосується мандрівників з усіх країн.
Окрім того, всі прибулі до Великобританії повинні пред'явити владі негативний тест на COVID-19, зроблений максимум за 72 години до від'їзду.
Нові штами коронавірусу
- Мутовані варіанти коронавірусу SARS-CoV-2 почали виявляти наприкінці 2020 року, коли вже розроблялися перші вакцини. У грудні в Британії знайшли два нових штами, один з них — у людей, які приїхали з Південної Африки.
- У січні 2021 року новий штам виявили у чотирьох осіб, що в'їхали з Бразилії до Японії.
- Через нові штами країни Європи продовжують вводити нові карантинні обмеження.
- У зразках перших хворих на COVID-19 з Китаю фахівці ВООЗ виявили 13 генетичних різновидів вірусу SARS-COV-2, що може означати його появу задовго до спалаху в Ухані.
- Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована ефективністю вакцин проти нових штамів коронавірусу. При цьому у ВООЗ не виключають появу інших, більш проблемних мутацій вірусу.
- За даними Міністерства охорони здоров'я Великобританії, у країні вже понад 20 млн осіб отримали перше щеплення проти COVID-19. Фармацевтична компанія AstraZeneca та Оксфордський університет хочуть до осені розробити нове покоління своєї вакцини від COVID-19. Очікується, що це допоможе боротися з новими штамами коронавірусу.
- В Україні поки що не виявили британський, південноафриканський або бразильський штами коронавірусу.
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