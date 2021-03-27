"Паспорти вакцинації" в Нью-Йорку фінансуються з бюджету штату.

У Нью-Йорку ввели так звані "паспорти вакцинації", які дозволять щепленим від коронавірусу людям безперешкодно брати участь у масових заходах і їздити по країні.

Читайте також"Паспорти вакцинації" і боротьба з коронавірусом: Степанов обговоривши із послами G7 ряд питаньСпеціальний додаток Excelsior Pass містить дані про вакцинацію громадянина або про недавній негативний тест на коронавірус. Завантажити Excelsior Pass на смартфони або інші пристрої можна вже з п'ятниці, передає Українська правда з посиланням на USA Today.

Після ідентифікації в додатку щеплена людина отримує код-перепустку, що працює за принципом електронних квитків.

Пропуск вже з понеділка діятиме для десятків виставкових, художніх, розважальних закладів по всій країні. Також наявність "паспортів вакциніції" дозволить громадянам США збільшувати кількість запрошених на весільні вечірки або на інші заходи.

"Паспорти вакцинації" в Нью-Йорку фінансуються з бюджету штату і були створені на цифровій платформі IBM з використанням технології блокчейн.

Паспорти вакцинації: що відомо

17 березня Єврокомісія представила проект "цифрових зелених сертифікатів", які повинні спростити вільне пересування в межах Євросоюзу.

25 березня депутати Європарламенту прийняли рішення прискорити голосування по цій пропозиції.

Між тим у Всесвітній організації здоров'я не підтримали ідею створення так званих паспортів вакцинації.

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Автор: Ірина Погоріла