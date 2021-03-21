Найбільшу кількість вакцини за добу ввели в Київській (550), Дніпропетровській (260), Херсонській, Черкаській (по 250) областях та в Києві (270).

В Україні за минулу добу, 20 березня, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали ще 3968 осіб. Загальна кількість щеплених перевищила 108 тисяч, одна людина вже отримала дві дози.

Про це повідомили в прес-службі МОЗ України.

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Найбільшу кількість вакцини за добу ввели в Київській (550), Дніпропетровській (260), Херсонській, Черкаській (по 250) областях та в Києві (270).

Найменшу кількість ін'єкцій по 20 березня зробили в Одеській (30), Вінницькій (40), Кіровоградській (50) областях, Житомирській та Чернівецькій (по 60) областях.

За весь час найбільшу кількість щеплень зробили у Донецькій (8244), Київській (7749) та Дніпропетровській (6909) областях, найменшу — у Житомирській (2031) та Кіровоградській (2722).

Локдаун у Київській області з 21 березня

Заборонено:

Перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, у трамваях та тролейбусах у кількості понад 50 відсотків місць для сидіння;

Прийом відвідувачів барами, ресторанами, кафе і тому подібним, крім адресної доставки та замовлень на винос;

Обмежено роботу ресторанів в готелях;

Заборонено роботу торгівельно-розважальних та дитячо-розважальних центрів;

Заборонено діяльність непродовольчих ринків/павільйонів та ярмарків;

Заборонено роботу закладів культури та проведення культурних масових заходів, басейнів, спортивних заходів. Заборона не стосується офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану спортивних заходів України та матчів командних ігрових видів спорту, професійних спортивних клубів. Вони можуть проводитися без глядачів.

Учні всіх навчальних закладів області, крім садочків, спеціальних навчальних закладів та учнів 1-4 класів після канікул навчатимуться дистанційно;

Обмежено відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, в яких проживають/перебувають люди похилого віку, та інші особи потребують особливого догляду; установ і закладів, що надають соціальні послуги людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Виняток - установи, які надають соціальні послуги екстрено.

Дозволено:

Проведення релігійних богослужінь дозволено за умови забезпечення площі приміщення не менше 10 квадратних метрів на одну особу;

Дозволена робота магазинів продовольчої групи, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії та торгівлі квітами;

Реалізація непродовольчої групи товарів може відбуватися тільки зі здійсненням адресної доставки та замовлень на винос.

Локдаун у Києві

З 00:00 20 березня Київ ввів суворі карантинні епідобмеження, максимально наближені до обмежень "червоної" карантинної зони, які діятимуть до 9 квітня включно.

З 23 березня в Києві та Одеській області вводиться "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

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Автор: Олена Коваленко