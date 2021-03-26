Експерт наголосив, що вакцини, які надходять за програмою COVAX, продаватися не будуть.

Вакциною Pfizer&BioNTech від коронавірусу в Україні будуть щеплювати постояльців і персонал будинків інтернатного типу.

Про це повідомив в інтерв'ю "Гордон" імунолог, член національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

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"Хочеться, щоб вакцинальна кампанія у нас проходила так само швидко, але Україна – не Ізраїль і США. У них інші стартові позиції і набагато вище прихильність вакцинації серед медпрацівників. А це кращий приклад: якщо особистий лікар прищепився, то і пацієнти швидше погодяться", – зазначив він.

Імунолог зазначив, що в Україні зараз панує недовіра до вакцин, а це дуже погано.

"Можливо, якби першою привезли вакцину Pfizer&BioNTech, а не AstraZeneca, то довіри було б більше. Проте в цілому ми б побачили стільки ж відмов. Це наша біда, ми з цим живемо. Тому завдання – забезпечити вакцинами тих, хто хоче щепитися. Очікувалося, що на першому етапі погодяться близько 30% представників цільових груп. Ми планували охопити 370 тис. осіб, а прищепили 120 тис. – це і є ті 30%", – пояснив Лапій.

Експерт повідомив, що вакцини від Pfizer&BioNTech, постачання якої очікуються у квітні, будуть використовувати для імунізації людей, які проживають у будинках-інтернатах.

"Диво, що цей виробник взагалі зайшов в механізм COVAX і Україна потрапила в першу хвилю поставок. Він тільки в середині січня вирішив надати 40 млн доз вакцин на 2021 рік. Україна подала заявку на 117 тис. доз на 58 тис. осіб – це когорта медпрацівників, які працюють у COVID-госпіталях. З точки зору організації процесу зручно одним продуктом вакцинувати одну цільову групу, щоб уникнути технічних помилок", – розповів він.

Експерт повідомив, що вакцини, які надходять за програмою COVAX, продаватися не будуть.

"Нікому по блату ці вакцини не видаватимуть. Продавати Pfizer / BioNTech теж не будуть. Це теорії змови. Вакцини, що надходять по COVAX, не призначені для продажу. Вони надаються Україні безкоштовно. Усередині механізму позначені ціни, за якими можна додатково купити вакцини, але і вони не для продажу, а тільки для держзакупівель. Те, що держава купує, не продається, і все, що ми зараз купуємо в Китаї і Індії, теж не продається ", - сказав Лапій.

За його даними, компанія Pfizer / BioNTech повідомила, що до кінця серпня буде виконувати раніше сплачені замовлення. Тільки після цього почнуть виробляти вакцини для комерційного використання.

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"Вакцини почнуть надходити в продаж раніше другої половини літа. Всі держави світу ставлять завдання для себе захистити групи ризику. Тільки після цього почнуть вирішувати комерційне використання. Аналогічна ситуація і у нас. Якщо люди не будуть відмовлятися від щеплень, а кампанія буде проходити без ексцесів, то ми зможемо раніше почати і третій етап. Вакцини приходять партіями, і ми повинні забезпечити в першу чергу тих, кому вони найбільше потрібні, і тих, хто хоче зробити щеплення", - підкреслив імунолог.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на коронавірусну хворобу, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

25 березня вакцинацію особового складу розпочали в Головному командному центрі ЗСУ.

Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

30 грудня 2020 року українське підприємство "Лекхім" підписало контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

9 березня МОЗ ухвалило рішення про державну реєстрацію вакцини CoronaVac в Україні. Це інактивована вакцина, яка пройшла всі етапи клінічних досліджень, що офіційно підтвердили її ефективність і безпечність, Вона вже широко застосовується у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин CoronaVac у 215 тис. доз.

Очікується, що глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI) в рамках першого етапу доставки вакцин від коронавірусу через ініціативу COVAX у першому півріччі надасть Україні 117 тис. доз препарата виробництва компаній Pfizer/BionTech та від 2,2 до 3,7 млн доз - виробництва AstraZeneca/Oxford.

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Автор: Вікторія Гордієнко