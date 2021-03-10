Жінка порівняла свій стан після вакцинації з тепловим ударом.

Екс-боєць «Правого сектору», військовослужбовець ЗСУ Олена Білозерська розповіла про свій стан після щеплення вакциною CoviShield. Її організм переносить вакцинацію не найлегше.

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«Щеплення Ковішилдом відбулося 9 березня опівдні. Приблизно десять годин після нього я почувалася так само, як завжди. Потім з'являються і швидко наростають озноб і лихоманка. Станом на 23:00 - температура 39,3. Згодом додалися "простріли" в голові - кОлючий біль в кількох тих самих місцях, у мене так завжди при високій температурі. Загальне самопочуття - точнісінько як було колись влітку при тепловому ударі. Прийняла жарознижувальне і лягла», - розповіла жінка у Facebook.

За її словами, ніч видалась неприємною, а під ранок температура взагалі підвищилась до 40 градусів.

Лише під ранок стан військової став потроху покращуватись.

«12:00, через добу після вакцинації. Стан покращується. Наразі нічого не болить і температура в нормі, є невелика слабкість. З 8 ранку не пила ніяких ліків», - повідомила Білозерська.

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Автор: Дмитро Захаров