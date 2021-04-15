У доповіді професора Національного медичного університету імені Богомольця Олега Чабана також зазначається, що у тих, хто пробув на карантині більше як 10 днів, частіше виникають посттравматичні стресові розлади, насамперед, уникаюча поведінка.

Збільшення тривалості нічного сну тільки на одну годину зменшує шанси захворіти COVID-19 на 12%, а денний сон - на 6%.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написала головний позаштатний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я, доктор медичних наук Ольга Голубовська, посилаючись на дані доповіді завідувача кафедри медичної психології, психосоматичної медицини і психотерапії медико-психологічного факультету НМУ ім. Богомольця Олега Чабана, яку він зробив на Євразійському конгресі, присвяченому постковідним розладам.

"Збільшення нічного сну тільки на одну годину зменшує шанси захворіти COVID-19 на 12%, а денний сон - на 6%", - процитувала Голубовська дані з доповіді.

Також вона повідомила, що у тих, хто пробув на карантині більше як 10 днів, частіше виникають посттравматичні стресові розлади, насамперед, уникаюча поведінка.

"Для соціальних тварин, до яких людина належить, бути поза соціальними зв'язками не тільки сумно, а й небезпечно - мозок входить у режим самозбереження, скрізь ввижаються загрози", - наголошується в доповіді.

Коронавірус в Україні: останні дані

За минулу добу в Україні було зареєстровано 16 тис. 427 нових випадків коронавірусної хвороби, померли 433 людини.

З початку пандемії у країні на COVID-19 захворіли 1 млн 903 тис. 765 осіб, померли - 38 тис. 658.

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Автор: Костянтин Гончаров