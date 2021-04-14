Який препарат був використаний, не уточнюється.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що прищепився другим компонентом вакцини від коронавірусу.

Читайте такожДанія відмовиться від вакцини AstraZeneca - ЗМІПро це пише російський «Інтерфакс».

«Я хочу вас проінформувати, що прямо зараз, перед тим, як зайти в цей зал, я теж зробив друге щеплення, і впевнений, що все буде добре», - сказав він перед одним із засідань у середу, 14 квітня.

Перше щеплення від коронавірусу Путін зробив 23 березня. При цьому він не зізнався, який саме препарат був використаний.

Путін зробив друге щеплення від коронавірусу: реакція мережі

У соціальних мережах і месенджерах деякі користувачі, як і після новин про перше щеплення Путіна, висловили сумнів, що він дійсно вакцинувався, інші - цікавилися, якою саме вакциною він уколовся:

«Не вірю», «Друге щеплення зробив, але яке не говорить», «Вітамінки закапав», «Нарешті, прищепився рідненький».

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Автор: Катерина Шварц