Руслана показала фото з пробіжки / facebook.com/ruslana.lyzhychko.5
Відома українська співачка Руслана Лижичко, яка в четвер в прямому ефірі зробила щеплення від коронавірусу, розповіла про своє самопочуття.
На своїй сторінці у Facebook загальний стан справ Руслана описала коротко: "Все добре".
За її словами, перший день після вакцинації пройшов у звичному режимі:
- протягом 15 хв обливалася крижаною водою;
- пробігла лісом 12 км;
- танцювала протягом години на повну силу;
- до пізньої ночі працювала у студії.
Співачка уточнила, що температура її тіла складає 36,5.
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