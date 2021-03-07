Руслана зробила щеплення в прямому ефірі.

Відома українська співачка Руслана Лижичко, яка в четвер в прямому ефірі зробила щеплення від коронавірусу, розповіла про своє самопочуття.

На своїй сторінці у Facebook загальний стан справ Руслана описала коротко: "Все добре".

За її словами, перший день після вакцинації пройшов у звичному режимі:

протягом 15 хв обливалася крижаною водою;

пробігла лісом 12 км;

танцювала протягом години на повну силу;

до пізньої ночі працювала у студії.

Співачка уточнила, що температура її тіла складає 36,5.

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Автор: УНІАН