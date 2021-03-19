Вчені пояснюють, що проблема не так у вакцинах від коронавірусу, як в рідкісній автоімунній реакції.

Чому в деяких людей з'являються небезпечні кров'яні згустки після щеплення від COVID-19? Через низку таких випадків деякі країни Європи призупинили вакцинацію за допомогою препарату від AstraZeneca.

Дослідники з Грайфсвальду знайшли пояснення, - пише Der Spiegel. Видання нагадує, Німеччина була однією з країн, які поставили на паузу використання вакцини AstraZeneca. Тепер препарат знову використовують. В Європейській медичні агенції дійшли висновку у вівторок, що вакцина безпечна й ефективна. Зв'язок між нею і серйозним захворюванням не підтвердився. Але й повністю спростувати його неможливо.

Читайте такожФранція, Німеччина, Італія: низка країн ЄС відновить вакцинацію препаратом AstraZenecaВ медичному центрі Університету Грайфсвальду виявили можливу причину появи кров'яних згустків. Вчений Андреас Грайнахер разом зі своєю командою знайшли спеціальні антитіла в крові тих, хто постраждав від такого ускладнення. Ці антитіла направлені проти тромбоцитів. Останні грають важливу роль у згортанні крові. Антитіла активують тромбоцити, а ті збиваються разом, як це зазвичай відбувається при появі відкритої рани. Таким чином, утворюються кров'яні згустки. Тож проблема полягає в автоімунній реакції.

В Німеччині були виявлені 13 випадків появи тромбозу синусових вен невдовзі після вакцинації за допомогою препарату AstraZeneca. Всі ці випадки були пов'язані зі зниженням рівня тромбоцитів в крові. Такий стан називають тромбоцитопенією. Всього в Німеччині приблизно 1,6 мільйона людей були вакциновані.

За словами Грайнахера, подібні проблеми після вакцинації схожі з відомими ускладненнями під час лікування гепарином. У деяких пацієнтів виникає так звана гепарин-індукована тромбоцитопенія або ГІТ. У цьому випадку антитіла теж активують тромбоцити, які утворюють кров'яні згустки. В обох випадках симптоми виникають через 5-14 днів після застосування препарату.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили в ряді країн. Серед них - Данія, Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.

У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca та випадками тромбозу.

Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.

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Переклад: Лесь Димань