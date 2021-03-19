Чому в деяких людей з'являються небезпечні кров'яні згустки після щеплення від COVID-19? Через низку таких випадків деякі країни Європи призупинили вакцинацію за допомогою препарату від AstraZeneca.
Дослідники з Грайфсвальду знайшли пояснення, - пише Der Spiegel. Видання нагадує, Німеччина була однією з країн, які поставили на паузу використання вакцини AstraZeneca. Тепер препарат знову використовують. В Європейській медичні агенції дійшли висновку у вівторок, що вакцина безпечна й ефективна. Зв'язок між нею і серйозним захворюванням не підтвердився. Але й повністю спростувати його неможливо.
Читайте такожФранція, Німеччина, Італія: низка країн ЄС відновить вакцинацію препаратом AstraZenecaВ медичному центрі Університету Грайфсвальду виявили можливу причину появи кров'яних згустків. Вчений Андреас Грайнахер разом зі своєю командою знайшли спеціальні антитіла в крові тих, хто постраждав від такого ускладнення. Ці антитіла направлені проти тромбоцитів. Останні грають важливу роль у згортанні крові. Антитіла активують тромбоцити, а ті збиваються разом, як це зазвичай відбувається при появі відкритої рани. Таким чином, утворюються кров'яні згустки. Тож проблема полягає в автоімунній реакції.
В Німеччині були виявлені 13 випадків появи тромбозу синусових вен невдовзі після вакцинації за допомогою препарату AstraZeneca. Всі ці випадки були пов'язані зі зниженням рівня тромбоцитів в крові. Такий стан називають тромбоцитопенією. Всього в Німеччині приблизно 1,6 мільйона людей були вакциновані.
За словами Грайнахера, подібні проблеми після вакцинації схожі з відомими ускладненнями під час лікування гепарином. У деяких пацієнтів виникає так звана гепарин-індукована тромбоцитопенія або ГІТ. У цьому випадку антитіла теж активують тромбоцити, які утворюють кров'яні згустки. В обох випадках симптоми виникають через 5-14 днів після застосування препарату.
Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca
- Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
- Використання вакцини призупинили в ряді країн. Серед них - Данія, Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.
- У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.
- В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca та випадками тромбозу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.
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