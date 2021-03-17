Фахівці поки перевіряють вакцину на предмет її побічної дії, чи тут має місце просто випадковий збіг. Очікується, що відповідну оцінку ЄАЛЗ представить уже 18 березня.

В Європейському агентстві з лікарських засобів (ЄАЛЗ) заявили, що їхні експерти поки не мають доказів зв'язку між щепленням вакциною від коронавірусу компанії AstraZeneca та випадками тромбозу серед вакцинованих.

Читайте такожУ ВООЗ очікують появи спрей-вакцини від COVID-19Про це повідомляє Deutsche Welle.

Очільниця ЄАЛЗ Емер Кук сьогодні під час онлайн прес-конференції наголосила, що їхні фахівці поки перевіряють вакцину на предмет її побічної дії, чи тут має місце просто випадковий збіг. Очікується, що відповідну оцінку ЄАЛЗ представить уже 18 березня.

За словами очільниці агентства, коли вакцинують мільйони людей, то в декого можуть проявитися рідкісні хворобливі реакції. Однак поки потрібно перевірити, чи є зв'язок між вакциною і цими випадками, сказала вона.

«Нам спочатку потрібно отримати факт», - зазначила Кук.

Водночас вона підкреслила, що в ЄАЛЗ і надалі переконані в дієвості цього препарату, а також у тому, що користь від нього переважує можливу шкоду в окремих випадках.

«Ми й досі глибоко переконані, що переваги вакцини AstraZeneca щодо запобігання хвороби COVID-19 з супутнім ризиком госпіталізації й смерті переважують ризики цих побічних ефектів», - додала очільниця Європейського агентства з лікарських засобів.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинивши Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР.

При цьому раніше влада Німеччини і Франції називали такі дії інших країн необґрунтованими і закликали продовжити застосування препарату.

У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

15 березня стало відомо, що Німеччина, Франція, Іспанія, Кіпр і Словенія призупинили використання вакцини AstraZeneca.

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Автор: Тамара Отовська