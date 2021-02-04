У МОЗ запевняють, що вакцинація населення почнеться відразу після отримання вакцини.

У МОЗ підтвердили, що масова вакцинація від коронавірусу в Україні стартує 15 лютого.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас нічого не змінюється, ми починаємо вакцинацію орієнтовно з 15 лютого, тобто це буде через понеділок, виходячи з тих даних, які у нас є на сьогоднішній день щодо поставок вакцин. Якщо у зв'язку з тими чи іншими обставинами буде змінюватися дата, умовно кажучи, не 15-е, а 16-е, то ми відразу будемо повідомляти. Як тільки ми отримаємо вакцину, ми відразу будемо починати процес вакцинації, не будемо втрачати часу", - повідомив глава МОЗ.

Степанов також повідомив, що Україна має намір закуповувати надлишки вакцин у інших країн:

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"Ми працюємо з цього питання з різними країнами і готові до такої співпраці, перш за все з Європейським Союзом. Ми надали всі наші можливості, ми готові викуповувати. Є деякі країни, з якими ми дійсно давно просунулися по покупці у них тих доз вакцин, які ними були законтрактовані. Але найшвидше, що може бути з постачання таких вакцин, це не раніше кінця березня-початку квітня. Підписаного договору на сьогодні немає", - резюмував Степанов.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня 2021 року в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до списку країн, які отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджені поставки в Україну 117 тис.доз вакцин.

У період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

29 січня 2021 року Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла календарний план вакцинації населення в 2021 році.

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Автор: УНІАН