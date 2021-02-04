Максим Степанов зазначив, що немає підписаного договору з іншими країнами, які мають надлишки вакцин, щодо постачання їх в Україну.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що поставка вакцин від коронавірусу в Україну через окремі країни, які заздалегідь закупили такі вакцини у виробників і мають надлишки, очікується наприкінці березня – на початку квітня.

Про це Степанов повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, Україна наполегливо працює з різними державами щодо закупівлі вакцин і готова до такої співпраці, у першу чергу з Європейським Союзом.

"Є деякі країни, з якими ми дійсно далеко просунулися щодо купівлі в них доз вакцин, які ними були законтрактовані. Але найкоротше, що може бути по поставці цих вакцин - це не раніше, мабуть, кінця березня - початку квітня", - сказав Степанов.

Він зауважив, що терміни таких поставок пропонують саме ті країни, з якими ведуться перемовини.

Водночас, як зазначив міністр, на даний час немає підписаного договору з іншими країнами з цього питання.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що потрібно знати

30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

29 січня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила календарний план вакцинації населення у 2021 році.

***COVAX — це світова ініціатива, яку створено на платформі Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) з метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин від COVID-19.

Україна приєдналася до ініціативи COVAX в рамках механізму Gavi Advance Market Commitment for COVID-19 Vaccines. Першу частину заявки до GAVI було подано 7 грудня 2020 року, а вже 11 грудня її верифікували. Завдяки цьому наша країна зможе отримати щонайменше 8 млн доз вакцини від COVID-19 для 4 млн українців.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко