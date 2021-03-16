Як нагадав лікар, люди які вже перехворіли коронавірусом, можуть спокійно вакцинуватись.

Пацієнтам, які відчули симптоми COVID-19 вже після вакцинації, слід сдати ПЛР-тест. Однак імунна реакція зазвичай проявляється в перші тижні після вакцинації.

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Як повідомляє «РБК-Україна», про це в коментарі журналістам заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Сам він заразився коронавірусом вже після отримання першої дози вакцини.

За його словами, люди, які перехворіли коронавірусом, можуть вакцинуватись. Для цієї категорії пацієнтів жодних протипоказань немає.

"У більшості людей, інфікованих COVID-19, імунна реакція з'являється протягом перших кількох тижнів після інфікування. Досі тривають дослідження, які покликані визначити наскільки сильний захист внаслідок перенесеної хвороби і як довго він триває. Також, паралельно вивчається питання, чи залежить сила і тривалість імунної відповіді від типу інфекції, зокрема від того, як вона протікає без симптомів, в легкій або тяжкій формі", - пояснив санлікар.

Наразі МОЗ дозволяє робити щеплення тим, хто вже перехворів і раніше ніж через півроку після хвороби. Однак для цього мають бути надлишки вакцини.

COVID-19 у Віктора Ляшка

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко інфікувався коронавірусом. Посадовець захворів на 13 день після отримання першої дози вакцини від коронавірусу Covishield, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.

Ляшко наголосив, що всі вакцини проти COVID-19 передусім розроблені та протестовані на полегшення перебігу хвороби без ускладнень для здоров’я. А тому він висловив упевненість, що саме завдяки вакцинації перебіг хвороби пройде без ускладнень і він незабаром зможе повернутися до роботи.

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Автор: Дмитро Захаров