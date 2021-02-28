Середній вік померлих становив 86 років.

У Швейцарії зареєстровано 16 смертельних випадків після щеплення від коронавірусу. Середній вік померлих становив 86 років, більшість з них мали серйозні захворювання, уточнила влада.

Читайте такожУ Швейцарії хочуть ввести привілеї для вакцинованих - ЗМІЗа даними на 24 лютого агентство Swissmedic (регулятор у сфері обігу ліків) проаналізувало 364 повідомлення про наслідки після вакцинації від COVID-19. З них 199 випадків стосувалися вакцини Comirnaty, розробленої американською компанією Pfizer і німецької BioNTech, ще 154 — вакцини американської компанії Moderna.

Серйозними випадками експерти визнали 95 (26%) — була або госпіталізація в лікарню і різні медичні наслідки. У більшості випадків, однак, люди не були піддані ризику. Серед частих скарг - головний біль, лихоманка, алергічні реакції. У 16 випадках люди померли.

"Ці випадки були проаналізовані особливо ретельно. Згідно з наявними відомостями, такі інфекційні захворювання, серцево-судинні захворювання, захворювання легенів і дихальних шляхів призводять до смерті. Незважаючи на тимчасовий зв'язок, немає конкретних доказів того, що вакцинація стала причиною смерті",— йдеться в повідомленні, передає kommersant.

Про подібні випадки повідомлялося і в інших країнах, наприклад, в Норвегії.

Коронавірус в Швейцарії

У Швейцарії з початку пандемії інфікувалися коронавірусом 554 932 людини. Помер 9271 пацієнт. З 23 грудня в країні йде вакцинація населення. Там дозволені тільки вакцини Pfizer / BioNTech і Moderna.

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Автор: УНІАН