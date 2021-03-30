За словами міністра охорони здоров’я, напружена епідемічна ситуація у місті Києві, в Одеській, Миколаївській, Київській, Житомирській областях – там, де зростає заповненість ліжок пацієнтами з COVID-19.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ситуація з коронавірусною хворобою в країні залишається достатньо напруженою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

Читайте такожМедична система витримає 24 тисячі хворих на COVID-19 щодня - Ляшко

«Ситуація з коронавірусною хворобою залишається достатньо напруженою. У нас кількість зайнятих ліжок – майже 54% від всього обсягу ліжок. Зрозуміло, що ця ситуація різна в регіонах – достатньо напружена ситуація у місті Києві, в Одеській, Миколаївській, Київській, Житомирській областях – там, де зростає кількість заповнених ліжок», - заявив він.

Водночас, за словами міністра, в умовах адаптивного карантину в трьох західних областях – Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій – ситуація із захворюваністю на COVID-19 повністю стабілізувалась і «ми вже бачимо позитивну динаміку».

Коронавірус в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні за минулу добу зареєстрували 10 тис. 533 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 662 тис. 942 особи, одужали – 1 млн 307 тис. 076 осіб. Летальних випадків зареєстровано 32 тис. 418, ПЛР-тестувань проведено 8 млн 058 тис. 263.

Новини України та світу на ранок 30 березня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров