За словами медика, час перебування пацієнтів на ШВЛ збільшився від двох і більше тижнів до місяця.

Лікування пацієнта з коронавірусом у критичний період хвороби може обійтись у десятки тисяч гривень.

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Про це в інтерв'ю УНІАН розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Наталія Матолінець.

За її словами, протокол лікування COVID-19 коригується з огляду на нові штами коронавірусу. Однак база залишається тією самою.

"Зараз ми застосовуємо, той [протокол], який переглядали взимку. Це найновіший, який більш акцентує увагу на триваліше введення антикоагулянтів (речовин, що перешкоджають зсіданню крові) до місяця і більше часу, використання імуномоделюючих препаратів, плазми, проведення діагностики на різних етапах – приєднана чи відсутня бактеріальна інфекція", - повідомила лікар.

За словами медика, час перебування пацієнтів на ШВЛ збільшився від двох і більше тижнів до місяця. Це потрібно для того, щоб стабілізувати легеневу функцію. аніше пацієнта вдавалось стабілізувати за три-п’ять днів.

"Зараз ми вже більше забезпечені медикаментами, ніж на початку пандемії. У середньому лікування пацієнта в гострий критичний період обходиться до 20 тисяч гривень на добу. Це вводяться седативні препарати, антибіотик, для розрідження крові та стимулятори імунітету", - пояснила Матолінець.

Третя хвиля коронавірусу в Україні

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Він додав, що у зв'язку з цим існує загроза нового жорсткого локдауну.

На сьогодні 11 регіонів України перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Однак загальнонаціональний локдаун поки не вводиться.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що "британський" штам коронавірусу "тероризує" Україну. За словами міністра, "британський" штам коронавірусу більш заразний, більш "молодий", з високим відсотком ускладнень та тяжкою клінічною картиною.

За даними сервісу Worldometers, станом на 7 квітня Україна вийшла на перше місце в Європі за смертністю від COVID-19.

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Автор: Дмитро Захаров