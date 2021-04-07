Лікування пацієнта з коронавірусом у критичний період хвороби може обійтись у десятки тисяч гривень.
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Про це в інтерв'ю УНІАН розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Наталія Матолінець.
За її словами, протокол лікування COVID-19 коригується з огляду на нові штами коронавірусу. Однак база залишається тією самою.
"Зараз ми застосовуємо, той [протокол], який переглядали взимку. Це найновіший, який більш акцентує увагу на триваліше введення антикоагулянтів (речовин, що перешкоджають зсіданню крові) до місяця і більше часу, використання імуномоделюючих препаратів, плазми, проведення діагностики на різних етапах – приєднана чи відсутня бактеріальна інфекція", - повідомила лікар.
За словами медика, час перебування пацієнтів на ШВЛ збільшився від двох і більше тижнів до місяця. Це потрібно для того, щоб стабілізувати легеневу функцію. аніше пацієнта вдавалось стабілізувати за три-п’ять днів.
"Зараз ми вже більше забезпечені медикаментами, ніж на початку пандемії. У середньому лікування пацієнта в гострий критичний період обходиться до 20 тисяч гривень на добу. Це вводяться седативні препарати, антибіотик, для розрідження крові та стимулятори імунітету", - пояснила Матолінець.
Третя хвиля коронавірусу в Україні
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- На сьогодні 11 регіонів України перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. Однак загальнонаціональний локдаун поки не вводиться.
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- За даними сервісу Worldometers, станом на 7 квітня Україна вийшла на перше місце в Європі за смертністю від COVID-19.
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